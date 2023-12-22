Обуховский завод начал производить новую модель отечественных 3D-принтеров

Серийное производство песчаных принтеров запланировано на 2025 год.

Обуховский завод запустил производство новой модели отечественных 3D-принтеров — "Бархан-1200". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

Оборудование разработали в рамках программы импортозамещения. Принтеры печатают песчаные литейные формы, которые используются в металлургической промышленности.

Оборудование востребовано: два первых серийных образца изготовлены для поставки заказчикам. Пресс-служба правительства Петербурга

Серийное производство песчаных принтеров запланировано на 2025 год. Эта инновационная техника усилит промышленную мощь города.

Известно, что правительство поддерживает Обуховский завод заказами на нужды Петербурга. Для метростроителей здесь заказали два проходческих щита и восемнадцать укладчиков тюбингов.

Ранее мы писали, что нарушения в пешеходных переходах Петербурга будет выявлять нейросеть.

Фото: Telegram / Правительство Петербурга