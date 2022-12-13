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Обстоятельства складываются не в пользу зерновой сделки, заявил Песков

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Дмитрий Песков не считает, что черноморская инициатива выполняется в пакетном режиме.

Обстоятельства пока складываются не в пользу продления зерновой сделки. Соответствующее заявление в рамках выступления перед журналистами на регулярном телефонном брифинге со СМИ сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник напомнил о том, что черноморская инициатива до сих пор не выполнена, а также так и не приобрела пакетный характер. По мненю сотрудника Кремля,  продовольственный мировой кризис не является прямым следствием выпадения из глобальной площадки украинского зерна, как и российской продукции. Дмитрий Песков добавил, что можно говорить о ситуации как об одном из факторов, но не о решающем моменте.

Несмотря на то, что столько времени прошло, она еще не выполнена. Она не приобрела пакетный характер. Те условия, которые касались нас, так и не реализованы. Поэтому пока обстоятельства не складываются в пользу этой сделки. Продолжаем дальше наблюдать.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, зерновая сделка, кремль, продовольственный кризис
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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