Обстоятельства складываются не в пользу зерновой сделки, заявил Песков

Дмитрий Песков не считает, что черноморская инициатива выполняется в пакетном режиме.

Обстоятельства пока складываются не в пользу продления зерновой сделки. Соответствующее заявление в рамках выступления перед журналистами на регулярном телефонном брифинге со СМИ сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник напомнил о том, что черноморская инициатива до сих пор не выполнена, а также так и не приобрела пакетный характер. По мненю сотрудника Кремля, продовольственный мировой кризис не является прямым следствием выпадения из глобальной площадки украинского зерна, как и российской продукции. Дмитрий Песков добавил, что можно говорить о ситуации как об одном из факторов, но не о решающем моменте.

Несмотря на то, что столько времени прошло, она еще не выполнена. Она не приобрела пакетный характер. Те условия, которые касались нас, так и не реализованы. Поэтому пока обстоятельства не складываются в пользу этой сделки. Продолжаем дальше наблюдать. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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