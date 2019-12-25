Общество "Знание" представит коллекцию экскурсий во время ПМЭФ

Транслировать экскурсии будут в эфире студии "Знание" на площадке форума.

Историки, государственные деятели, представители сферы культуры и искусства российского общества "Знание" организовали цикл авторских интерактивных лекций-экскурсий по Петербургу.

Транслировать экскурсии будут в студии общества "Знание" на площадке ПМЭФ со 2 по 5 июня и на официальном сайте, а также в соцсетях общества и в сообществе "Большая перемена" социальной сети. Все желающие могут поучаствовать в мероприятии.

Так, гости форума "пройдутся" по Мариинскому театру с его художественным руководителем-директором Валерием Гергиевым, увидят интервью главного тренера "Зенита" Сергея Семака, "прогуляются" по Петергофу, "зайдут в "Лахту Центр", "посетят" Ленинградскую АЭС и другие значимые места.

Ранее мы писали, что на ПМЭФ будет подписано соглашение о намерениях на строительство кластера рядом с Горской.

Фото: Piter.tv