  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Общество "Знание" представит коллекцию экскурсий во время ПМЭФ
Сегодня, 11:56
86
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Общество "Знание" представит коллекцию экскурсий во время ПМЭФ

0 0

Транслировать экскурсии будут в эфире студии "Знание" на площадке форума.

Историки, государственные деятели, представители сферы культуры и искусства российского общества "Знание" организовали цикл авторских интерактивных лекций-экскурсий по Петербургу. 

Транслировать экскурсии будут в студии общества "Знание" на площадке ПМЭФ со 2 по 5 июня и на официальном сайте, а также в соцсетях общества и в сообществе "Большая перемена" социальной сети. Все желающие могут поучаствовать в мероприятии. 

Так, гости форума "пройдутся" по  Мариинскому театру с его художественным руководителем-директором Валерием Гергиевым, увидят интервью главного тренера "Зенита" Сергея Семака, "прогуляются" по Петергофу, "зайдут в "Лахту Центр", "посетят" Ленинградскую АЭС и другие значимые места. 

Ранее мы писали, что на ПМЭФ будет подписано соглашение о намерениях на строительство кластера рядом с Горской.

Фото: Piter.tv

Теги: общество знание, пмэф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии