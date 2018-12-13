Общественность Выборга просит отложить и доработать "мусорную реформу"

С таким пожеланием местные общественники обратились к губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко. Людей пугает резкий рост тарифов на сбор и утилизацию ТКО, а также некоторые ключевые пункты "мусорной реформы".

Не прошло и суток с момента визита в Выборгский район областных чиновников, отвечающих за внедрение в регионе "мусорной реформы", а общественность уже активно обсуждает новую систему сбора и утилизации мусора. Сказать, что люди встревожены - значит ничего не сказать. В социальных сетях выборжане оставили десятки комментариев, суть которых можно свести к простому тезису "зачем оно нам?". Жители Выборгского района акцентируют внимание на росте тарифа в разы и уверяют земляков, что их и сейчас все устраивает. Вот лишь некоторые из гневных комментариев местных жителей:

Впрочем, местные общественники и активисты не ограничиваются одним только сетевым недовольством. По данным Piter.TV, уже подготовлены два письма на имя губернатора Ленобласти Александра Дрозденко. Эти материалы попали в расположение редакции. Первое письмо направлено по результатам заседания Общественного совета по ЖКХ Выборгского района. Отметим, что в состав совета входят муниципальные депутаты, представители УК и ТСЖ, а также члены общественных организаций. Письмо было написано по итогам встречи с областными гостями, которые и презентовали Выборгу проект "мусорной реформы".

В обращении члены Общественного совета предлагают "отсрочить начало реформы в Выборгском районе до доработки всех необходимых законодательных и технических изменений, направленных на положительный результат от проведения реформы".

Говоря простым языком - членов ОС не впечатлили ответы представителей регоператора. В качестве обоснования своей позиции выборжане отметили следующие "сырые места" в "мусорной реформе":

- повышение стоимости в 2-3 раза при отсутствии изменений качества услуги

- меры социальной помощи (льготы) еще находятся в стадии закона и не реализованы на практике

- не предусмотрен прием мусора по частному сектору в малых поселках

- на заключение договоров регоператор отвел юрлицам всего 3 недели

- под угрозу поставлена жизнь местного общепита, так как вне реформы осталась утилизация пищевых отходов

- не утверждена территориальная схема работы регоператора в рамках области

Кроме того, общественники отметили, что реформа не предусматривает внедрение раздельного сбора мусора (хотя он был анонсирован на самом верху), а также внедрение новых полигонов.

"Таким образом реформа в том виде, в каком она вводится на территории Выборгского района, свелась только к резкому росту платежей", - резюмировали авторы письма.

В качестве примера того, что отсрочка реформы - не самая большая проблема, выборжане приводят Санкт-Петербург, где по закону перемены отложили на 1 января 2022 года. И это при том, что Санкт-Петербург - город с более высоким уровнем дохода населения, чем Выборг.

Второе письмо на имя губернатора направили представители "Ассоциации ТСЖ и УО города Выборга и Выборгского района". Требования "коммунальщиков" звучат скромнее. Они не просят отсрочить реформу, но настаивают на "пересмотре цены на коммунальную услугу в сторону уменьшения, а также изменении способа расчета оплаты".

"На настоящий момент тариф на коммунальную услугу по обращению с ТКО увеличился в 2-2.5 раза", что противоречит решению Правительства РФ об индексации тарифов на ЖКУ в 2019 году на 4.1 процента. Более того, повышение тарифа не имеет под собой экономических обоснований. Объект размещения ТКО и условия предоставления коммунальной услуги не изменились. Взимание платы за предполагаемую, но фактически неоказанную услугу - противозаконно".

В своем письме руководители местных ТСЖ и УО предложили разработать конкретную дорожную карту с комплексом мер пошаговой реализации планов, которые позволят четко увидеть и оценить прогноз на будущее.

Резюмируем: оба письма, по-сути, более вежливо и обоснованно передают те же опасения, что и комментарии выборжан в соцсетях. Оба письма были направлены на имя губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Надеемся, что они уже попали к нему на стол. Обращение по адресу: именно он был одним из инициаторов и проводников реформы в регионе, а также сторонником сбора платежей "с квадратного метра". Как нам кажется, общественность Выборга имеет право на ответ - все-таки именно этому району вместе с Приозерском придется стать стартовой площадкой "мусорной реформы" в Ленобласти: остальные районы подключатся к регоператору только в ноябре 2019-го.

Фото: Piter.TV