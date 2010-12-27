Горожане продолжают борьбу против уничтожения парков и скверов в Петербурге

Пока общественные организации пытаются организовать встречу с врио губернатором Петербурга, жители города отгоняют рабочих с пилами от деревьев в своих дворах.

В понедельник, 6 ноября, "Зеленая коалиция" отправилась в Смольный с целью передать обращение врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову и записаться к нему на прием. Общественники хотят поговорить о сохранении шести десятков скверов, парков и других зеленых насаждений, находящихся под угрозой уничтожения.

Пока общественные организации пытаются разрешить наболевший вопрос с аппаратом управления, петербуржцы отгоняют лесорубов от оставшихся в своих дворах деревьев. Так, жители Центрального района, проживающие на Тверской 16 борются за сохранение лип. Помимо информирования граждан в социальных сетях, они расклеили таблички на каждом дереве в своем дворе:

Пару лет назад муниципалов прогнать не удалось, и в итоге они отомстили местным активистам за их протест против укладки плитки и распила бюджета, уничтожив прекрасные кусты венгерской сирени! Но на этот раз чинуши и депутаты Смольнинского МО решили добить прекрасные зеленые дворы исторического центра, уничтожив посаженные жителями липы. Центральный район за комфортную среду обитания

На деревьях появились таблички "Оставьте нам старые липы", "Мы против вырубки деревьев" и другие. Также активные горожане заметили один нюанс в порубочном билете, где сообщается, что повреждение или уничтожение зеленых насаждений осуществляется в интересах Администрации МО "Смольнинское".

Аналогичная ситуация экоцида была замечена организацией "Красивый Петербург" в МО "Дачное", где живые деревья подвергаются вырубке или повреждениям, а сухие остаются нетронутыми. По информации общественников в муниципальном образовании собираются вырубить порядка трехсот деревьев.

В следующем году состоятся выборы в муниципальные образования Петербурга. Обязательно, когда будет день голосования, припомните им все издевательства над окружающей средой. Отдайте свои за любых кандидатов, кроме действующих депутатов. Движение "Красивый Петербург"

Напомним, ранее Piter.tv писал, что на проспекте Культуры избавились от 20 деревьев.