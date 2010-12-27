На проспекте Культуры избавились от 20 деревьев

Во время работ по благоустройству территории в Калининском районе Петербурга вырубили 20 деревьев. Об этом сообщили активисты.

В Калининском районе Петербурга во время работ по благоустройству территории вырубили 20 деревьев. Об этом рассказали активисты "Красивого Петербурга".

Сообщается, что вырубка зеленых насаждений произошла по решению МО "Северный" во дворе дома № 15/7 на проспекте Культуры. Деревья были высажены около 30 лет назад.

В муниципалитете рассказали, что деревья опасны, так как они сгнили и высохли и в любой момент могут упасть. По словам местных жителей, представители муниципалитета срубили половину деревьев, чтобы закатать половину дворовой территории в асфальт.

Работы планируется завершить до конца сентября.

Фото: Красивый Петербург