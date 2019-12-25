Заявление опубликовано на сайте "Мемориала".

Общественники потребовали предоставить Милашиной госзащиту из-за угроз Кадырова. В защиту корреспондента "Новой газеты" выступили правозащитники, писатели, журналисты, артисты и многие другие. Обращение в адрес генерального прокурора России Игоря Краснова подписали более 300 человек.

Заявление опубликовано на сайте "Мемориала".

Они требуют предоставить Елене Милашиной государственную защиту из-за слов Рамзана Кадырова о том, что он уничтожит "Новую газету" и её журналиста. Подписавшиеся считают, что "безнаказанность должна быть остановлена". Они добавили, что после похожих заявлений от чеченских властей часто следовали реальные тяжкие преступления.

Письмо подписали Александр Черкасов, Лев Пономарев, Людмила Улицкая, Лия Ахеджакова, Наталья Фатеева, Гарри Бардин, Дмитрий Быков, Андрей Макаревич, Виктор Шендерович, Ирина Прохорова, Лев Гудков, Сергей Алексашенко, Дмитрий Орешкин, Зоя Светова, Леонид Гозман.

Ранее мы писали, что "Новая газета" сообщает, что в Чечне заметили федеральные войска.