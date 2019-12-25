Общественный транспорт в Петербурге научится управлять светофорами

Светофоры настроят таким образом, что приоритетное право проезда будет у общественного транспорта.

В Петербурге создадут транспортные коридоры с приоритетным движением наземного пассажирского транспорта. Об этом сообщила пресс-служба Международного форума транспортной инфраструктуры 20-го октября.

Три подобных коридора создадут в ближайшем будущем в центре города. Как рассказал начальник отдела эксплуатации ГКУ "Дирекция организации дорожного движения" Василий Зырянов, установка аппаратуры для приоритетного пропуска общественного транспорта позволит автобусам, трамваям и троллейбусам первыми проезжать перекресток. Проект уже реализуется на маршрутах трамваев №60 и №55. Благодаря этому скорость удалось повысить с 14 до 19 км/ч. В целом время поездки сократилось на 7%.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что подобная аппаратура появится на Суворовском проспекте.

Фото: Piter.TV