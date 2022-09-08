Общественную палату Ленобласти возглавит Александр Габитов

Новый руководитель является президентом регионального объединения работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Ленобласти".

Нового председателя Общественной палаты выбрали в Ленинградской области: на должность назначен Александр Габитов. Об этом сообщил Online47.

Отметим, что Габитов является президентом регионального объединения работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Ленобласти".

По словам губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, состав Общественной палаты обновился наполовину, что позволяет сохранить баланс между молодыми кадрами и преемственностью.

Ранее мы сообщили о том, что глава Госжилнадзора Ленобласти освобождён от должности.

Фото: Online47