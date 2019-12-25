Глава Госжилнадзора Ленобласти освобождён от должности

Пока неизвестна причина такого решения. Также не сообщается, кто займёт должность в ближайшее время.

Председатель комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленобласти Михаил Василенко освобождён от должности. Соответствующее распоряжение подписано губернатором Александром Дрозденко. Об этом информирует пресс-служба администрации 47-ого региона.

Пока неизвестна причина такого решения. Также не сообщается, кто займёт должность в ближайшее время.

Василенко руководит Госжилнадзором Ленобласти с октября 2021 года. До этого он примерно 2 месяца проработал заместителем председателя ведомства.

Ранее мы сообщили о том, что у экомилиции Ленобласти сменился директор.

Фото: ВКонтакте / Михаил Василенко