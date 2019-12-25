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Во время обрушения крыши гаража в Кировском районе мужчине зажало руку бетонной плитой
Сегодня, 17:50
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kraratau27

Во время обрушения крыши гаража в Кировском районе мужчине зажало руку бетонной плитой

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Об инциденте сообщили в 03.

В Петербурге в Кировском районе обрушилась крыша гаража. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах в пятницу, 21 мая. 

Инцидент произошёл днём 21 мая. На пульт дежурного поступило сообщение, что у дома №107/3 по проспекту Стачек, во дворе, произошло обрушение крыши гаража. Во время обрушения 40-летнему мужчине бетонной плитой зажало руку. Известно, что самостоятельно петербуржцу не справиться. Об инциденте сообщили в 03.

Ранее мы писали, что в Петербурге около станции метро "Пионерская" обрушилась крыша ресторана быстрого питания.

Фото: Piter.tv 

Теги: гараж, крыша, обрушение, происшествие
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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