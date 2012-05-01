СК начал проверку после обрушения части балкона в доме на Рубинштейна

о результатам доследственных мероприятий будет вынесено процессуальное решение.

Следственный комитет начал проверку после обрушения части балкона дома №23 по улице Рубинштейна, которое произошло в ночь на 23 июня. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники ведомства выясняют обстоятельства инцидента. Они уже провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев и жильцов указанного дома. По результатам доследственных мероприятий будет вынесено процессуальное решение.

Отметим, что в доме №23 по Рубинштейна жил писатель и журналист Сергей Довлатов. За сохранность объекта отвечают городской КГИОП и Фонд капитального ремонта.

Ранее мы сообщили о том, что суд отложил рассмотрение жалобы охранника намыва Васильевского острова на СК.

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