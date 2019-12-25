Образовательно-производственный кластер в сфере радиоэлектроники появился в Петербурге

Новая структура будет работать на базе колледжей и предприятий Северной столицы.

В Северной столице открыли новый образовательно-производственный кластер в области радиоэлектроники. Об этом заявил председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик.

Новая структура будет работать на базе колледжей и предприятий Северной столицы, что позволит развивать системы среднего профессионального образования, познакомить учащихся с практико-ориентированным обучением, которое будет соответствовать реалиям современного рынка.

По словам Соловейчика, кластер создан для ускорения обучения востребованным специальностям, а значит, он поспособствует устранению кадрового дефицита в городской промышленности.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург выдвинулся на первое место среди регионов СЗФО по количеству наилучших экспортеров.

Фото: Telegam / Кирилл Словейчик