  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Образовательно-производственный кластер в сфере радиоэлектроники появился в Петербурге
Сегодня, 15:20
101
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Образовательно-производственный кластер в сфере радиоэлектроники появился в Петербурге

0 0

Новая структура будет работать на базе колледжей и предприятий Северной столицы.

В Северной столице открыли новый образовательно-производственный кластер в области радиоэлектроники. Об этом заявил председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик. 

Новая структура будет работать на базе колледжей и предприятий Северной столицы, что позволит развивать системы среднего профессионального образования, познакомить учащихся с практико-ориентированным обучением, которое будет соответствовать реалиям современного рынка.

По словам Соловейчика, кластер создан для ускорения обучения востребованным специальностям, а значит, он поспособствует устранению кадрового дефицита в городской промышленности.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург выдвинулся на первое место среди регионов СЗФО по количеству наилучших экспортеров.

Фото: Telegam / Кирилл Словейчик

Теги: образовательный кластер, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии