Андрей Воробьев и Сергей Кравцов провели встречу с участниками всероссийской школьной олимпиады

Глава региона рассказал о двух действующих образовательных кампусах.

Финал всероссийской олимпиады по литературе впервые проходит в Московской области. В гимназию им. Примакова, которая считается одним из лучших образовательных кластеров региона, прибыли более 300 талантливых учеников. Ребята встретились с министром просвещения страны Сергеем Кравцовым и губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Об этом пишет телеканал "360".

Глава региона рассказал об образовательных кампусах Московской области: по структуре они напоминают небольшие городки с учебными классами, лабораториями, кампусами для проживания школьников со всей страны. Всего подобных площадок в регионе 2, скоро заработает третья.

Мы хотим, чтобы вы, ребята, поступили в лучшие вузы, реализовали свои таланты. У нас в Подмосковье три кластера для подготовки детей. Этот — гуманитарный. Он здесь, на базе гимназии имени Примакова. Андрей Воробьев, губернатор Московской области

Ранее мы сообщили о том, что в Подмосковье готовятся к масштабной программе по повышению газовой безопасности.

Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области