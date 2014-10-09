Федеральные власти оценили отработку заявок и обращений жителей Московской области на "отлично"

За 2022 год суммарно в регион поступило более 2,2 млн обращений от жителей.

По мнению федерального центра, Московская область справилась с отработкой обращений жителей и организаций на "отлично". Об этом пишет телеканал "360".

Все предложения, жалобы и заявки поступают через различные каналы связи, в том числе, "Добродел", личную почту губернатора Андрея Воробьёва, социальные сети и Центр управления регионом. По словам замначальника управления президента по работе с обращениями граждан Алексея Михеева, Подмосковье показало потрясающую динамику в этом вопросе. За 2022 год суммарно в регион поступило более 2,2 млн обращений от жителей.

С мая по июнь администрация президента по организации работы с обращениями проводила контрольные проверки в регионе, и теперь стали известны результаты. Наша задача — учитывать все пожелания, поэтому стараемся не пропускать ни одно обращение. Знаю, что проверка завершена, можно подвести итоги. Андрей Воробьёв, губернатор Московской области

Ранее Андрей Воробьёв рассказал о поддержке малого бизнеса в Московской области.

Фото: пресс-служба губернатора Московской области