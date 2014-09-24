Оборот кафе и ресторанов в Петербурге снизился на 30,5% за год

Это максимальное снижение за последние 10 лет.

Оборот предприятий общественного питания в Петербурге показал максимальное снижение за последние 10 лет. За год он снизился на 30,5%. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова пресс-службы городского комитета по экономической политике и стратегическому планированию.

Кроме того, в Северной столице на 3,4% снизился оборот непродовольственных товаров. При этом оборот розничной торговли продемонстрировал рост на 0,7%.

Из-за пандемии коронавируса существенно пострадала туристическая отрасль. В 2020 году Северную столицу посетили всего 2,9 млн туристов. Это на 7,5 млн меньше, чем в 2019 году. Число иностранных туристов сократилось на 80%, российских – на 70%.

Ранее мы писали, что стоимость весенних туров в Петербург сократилась на четверть.

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