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Между Петрозаводском и Петербургом с 1 марта запустят обновленные "Ласточки"
Сегодня, 16:37
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nastya960

Между Петрозаводском и Петербургом с 1 марта запустят обновленные "Ласточки"

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Расписание движения поездов остается без изменений.

С 1 марта между Петербургом и Петрозаводском будут курсировать обновленные составы "Ласточек". Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

В новых составах для комфорта пассажиров сделали системы кондиционирования и обеззараживания воздуха, сервисную зону для организации горячего питания. Также в распоряжении пассажиров будут откидные столики, розетки для зарядки гаджетов. Помимо этого, увеличится количество туалетных комнат.

Расписание движения поездов остается без изменений.

Также РЖД заключат договор на проектирование высокоскоростной магистрали между двумя столицами.

Фото: Piter.TV 

Теги: ласточки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Тема дня,

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