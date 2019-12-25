Работу отделения МФЦ на Новочеркасском проспекте приостановят на три месяца из-за ремонта фасада

Граждане, которые успели подать заявления до момента закрытия, смогут получить необходимые документы с 2 августа в отделении МФЦ, расположенном на улице Молдагуловой, 5.

Внешний вид многофункционального центра на Новочеркасском проспекте, д. 60, скоро изменится. Отделение закроется на ремонтные работы сроком на три месяца, начиная с 1 августа, сообщили в администрации Красногвардейского района Петербурга.

Граждане, которые успели подать заявления до момента закрытия, смогут получить необходимые документы с 2 августа в отделении МФЦ, расположенном на улице Молдагуловой, 5.

Дополнительно жителям предлагается обращаться в филиал МФЦ на ул. Наставников, 6.

Ранее мы сообщили о том, что ветераны СВО могут обратиться в Фонд "Защитники Отечества" через МФЦ Петербурга.

Фото: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского