Женщина находилась внутри вертолета, упавшего в Курильское озеро.

Обнаружили тело одной из пассажирок разбившегося на Камчатке вертолета Ми-8. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета. По данным надзорного ведомства, тело погибшей находилось в Курильском озере. Эксперты изучают технические возможности для погружения в акваторию для того, чтобы извлечь воздушное судно из озера.

Вертолет обнаружен в озере на глубине 110 метров, также обнаружено тело пассажирки. пресс-служба СК РФ

В настоящее время следователи допрашивают работников авиакомпании "Витязь-Аэро", которые помогали экипажу Ми-8 во время полета. Они отвечали за навигацию борта. Оперативные действия проведены в отношении организатора экскурсионного маршрута - директор компании "Турист".

Семьям погибших при падении Ми-8 выплатят по два миллиона рублей.

Фото: Telegram / Mash