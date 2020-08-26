Каменные строения расположены в Саудовской Аравии.

Обнаружены каменные сооружения старше египетских пирамид. Международная группа ученых описала находку, сделанную в 2017 году на территории Саудовской Аравии. Впервые археологи изучили массивные каменные сооружения в регионе. Их признали одним из самых древних памятников в мире. Результаты исследования опубликованы в издании The Holocene.

Каменные стены получили название "мустатилы". В переводе с арабского это означает "прямоугольник". Все строения имеют правильную прямоугольную форму.

Явление мустатила представляет собой замечательное развитие монументальной архитектуры. Этот "монументальный пейзаж" представляет собой одну из самых ранних крупномасштабных форм монументального каменного строительства сообщение археологов

Некоторые из объектов имеют длину менее 15 метров, другие - более 616 метров. Строения созданы из невысоких каменных стен, напоминающих ворота. Объекты расположены по всей северо-западной территории страны, а шесть из них - возведены на склоне вулкана. Предположительно, массивы построили около 5000 года до нашей эры. Они значительно старше Стоунхенджа.

Видео: YouTube / freeway

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