Завершено расследование дела о хищении 13 млн рублей при попытке обмена на валюту

Встреча была назначено в Удельном парке.

В Петербурге завершили расследование уголовного дела о хищении более 13 миллионов рублей при попытке их обмена на иностранную валюту. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как установило следствие, весной 2022 года 58-летний гендиректор юридической фирмы получил от своих знакомых из-за границы перевод на 13 миллионов рублей и предложение: обменять деньги по выгодному курсу на иностранную валюту. В качестве вознаграждения бизнесмен должен был получить процент от сделки. Так как в банках курс обмена валюты был далек от выгодного, мужчина обратился за советом к своему знакомому, 53-летнему менеджеру по логистике. Тот, в свою очередь, решил похитить деньги.

Для реализации преступного плана подозреваемый нанял 38-летнего знакомого, который должен был играть роль специалиста по обмену валюты, а также четверых парней в качестве силовой поддержки. После этого организатор преступления познакомил жертву с "валютчиком".

Сделку назначили на 30 мая, для встречи выбрали Удельный парк. В парке на бизнесмена набросились четверо молодых людей, избили его, отобрали портфель с деньгами и скрылись. Характер нанесенных травм свидетельствовал об определенных профессиональных спортивных навыках налетчиков.

По факту разбойного нападения было возбуждено уголовное дело. Через пару недель в Санкт-Петербурге и Крыму были задержаны организатор нападения и его подельник. На имущество обвиняемых, квартиру и автомобиль Mercedes, которые были куплены на похищенные деньги, следствие наложило арест на сумму около 2 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Приморский районный суд для рассмотрения по существу. Четверых "спортсменов" ещё разыскивают.

Ранее петербуржец лишился 10 тысяч долларов при попытке обменять их на рубли. По словам 41-летнего пострадавшего, он 14 мая договорился о встрече для обмена валюты. Вечером он на каршеринге прибыл на Московский проспекте. В салоне автомобиля неизвестный "валютчик" применил перцовый баллончик и похитил 10 тысяч долларов (780 тысяч рублей) у пострадавшего.

Видео: МВД