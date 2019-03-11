Обманутые дольщики ГК "Норманн" сожгли чучело застройщика на Масленицу

В сети появилось видео с места событий.

В воскресенье, 10 марта, обманутые дольщики ГК "Норманн" устроили своеобразную акцию в последний день Масленицы. Петербуржцы подожгли чучело застройщика, который забрал их деньги и не построил дома. В сети появилось видео с места событий.

На записи видно, как петербурженка поджигает соломенное чучело и просит, чтобы власти города и Ленобласти обратили внимание на проблему.

Я верю, что органы МВД, прокуратура Петербурга и Ленинградской области установят виновных в хищении денежных средств дольщиков компании "Норманн", вернут эти средства, а виновники получат реальные сроки. Обманутые дольщики

Напомним, что в декабре 2018 года Смольный признал строительный холдинг "Норманн" проблемным и пригрозил расторгнуть с ним контракт. Сегодня у застройщика три недостроя в Петербурге (ЖК "На Заречной", ЖК "Три апельсина" и ЖК "Ижора парк"), а также четыре в Ленобласти.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко назвал компанию "Норманн" больной историей и пообещал, что недостроенные дома будут переданы другим застройщикам. Проблемными объектами уже заинтересовалась группа частных инвесторов. Они планируют взять кредит в швейцарском банке BNP Paribas Bank.

Ранее мы писали, что в ЖК "Новая Каменка" возобновляется строительство первого корпуса.

Видео: YouTube / Aleksandr Pashuto