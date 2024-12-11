Обломки сбитого дрона упали на жилой дом в Краснодаре

По предварительным данным, пострадавших нет.

Обломки сбитого украинского дрона упали на жилой дом в Краснодаре. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в ночь на 10 февраля. Силы ПВО сбили беспилотник над Краснодаром. Обломки дрона повредили жилой комплекс "Центральный". По словам Кондратьева, обломки упали на техническую надстройку на 19-м этаже здания. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают правоохранительные органы и спецслужбы.

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Видео: Teleram / Kub Mash