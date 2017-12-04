Обитатели МКС открыли на станции пиццерию

Астронавт опубликовал видео с МКС, на котором вся команда дружно приготовила пиццу в условиях невесомости.

Американский астронавт Рэнди Брезник продолжает радовать нас фото и видео с МКС. Совсем недавно весь Мир восхищался видео из открытого космоса нашей планеты, а теперь нас удивили приготовлением пиццы в условиях невесомости.

Во время одного из сеансов с Землей астронавт из Италии пожаловался на то, что скучает по пицце. С грузовым кораблем на борт МКС был доставлен сюрприз в видео ингредиентов для приготовления этого популярного во всем мире итальянского блюда. Обитатели МКС дружно соорудили пиццу из полуфабрикатов и с аппетитом съели ее.

Видео было опубликовано на страничке Рэнди Брезника в Twitter 2 декабря и уже набрало многотысячные просмотры и "лайки".

Видео и фото: Twitter/Randy Bresnik‏