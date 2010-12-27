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Обитателей Ленинградского зоопарка перевели на легкую фруктовую диету из-за жары
Вчера, 17:07
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Alena_Zinovieva
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Обитателей Ленинградского зоопарка перевели на легкую фруктовую диету из-за жары

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Животные чувствуют себя хорошо.

В Северной столице третьи сутки подряд держится 30-градусная жара. Однако сотрудникам Ленинградского зоопарка летний зной не приносит особых хлопот. Животные хорошо себя чувствуют благодаря легкой фруктово-овощной диете. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Отмечается, что обитателям зверинца увеличили суточную норму потребления воды. Им ежедневно готовят ледяные торты из фруктов и овощей. От летнего зноя животные могут укрыться в специальных помещениях. Во многих вольерах установлены водопады и бассейны.

Ранее мы писали, что в сахалинском зоопарке кенгуру взял шефство над двумя маленькими капибарами.

Фото: пресс-служба Комитета по культуре Санкт-Петербурга

Теги: ленинградский зоопарк , погода в спб , фруктовая диета
Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

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