В антикварных салонах Петербурга проходят обыски по делу о контрабанде

Речь идет о ввозе в РФ более 800 предметов старины из Европы.

В понедельник, 28 октября, сотрудники уголовного розыска и отдела по борьбе с особыми видами контрабанды СЗТУ нагрянули с обысками в три антикварных салона Петербурга, в том числе в галерею на улице Сергея Тюленина, 4. Следственные мероприятия связаны с расследованием дела о контрабанде. Об этом пишет "Фонтанка".

Речь идет о ввозе на территорию России более 800 предметов старины из Европы. Эпизоды датируются апрелем-маем этого года. Грузовые "Мерседесы Спринтер 311" с прицепами "Таурас 3500" с контрабандой прибывали в "Морской фасад" на Васильевском острове на пароме "Принцесса Анастасия" из Финляндии. Сотни предметов старины предназначались якобы для личного пользования. Таким образом, злоумышленники не платили на "Шкиперском" посту пошлину и 20 % НДС.

Отмечается, в РФ ввозилась не только старинная мебель, но и, например, антикварная посуда. Следствие считает, что преступная схема реализовывалась не без помощи экспертов Министерства культуры и сотрудников таможни. Сам алгоритм был типичен: посредники принимали заказы от антикваров и передавали их перевозчикам.

В результате обысков были задержаны десять человек, пятеро из которых сознались в совершении преступления. Расследование продолжается.

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Фото: Piter.TV