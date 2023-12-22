Объёмы выдачи ипотеки в Петербурге выросли в 1,5 раза за год

Аналитики отмечают, что наибольшее число заявок было оформлено в сентябре.

Количество выданных ипотечных кредитов в Северной столицы увеличилось на 42% за год. За 11 месяцев 2023 года жители города оформили более 68 тыс. кредитов на покупку первичного и вторичного жилья.

Аналитики отмечают, что наибольшее число заявок было оформлено в сентябре, когда жители Петербурга оформили 8,9 тыс. кредитов. Позднее, в ноябре, наблюдалось снижение, но количество кредитов все еще превышало показатели января-июля.

Объём выданных ипотечных кредитов в 2023 году составил в общей сумме 353,65 млрд рублей, согласно отчету ЦБ РФ. Количество оформленных кредитов превысило 69 тыс. причём основная часть (90%) была предоставлена на первичный рынок недвижимости.

Ранее мы сообщили о том, что спрос на аренду квартир в Петербурге вырос за год.

Фото: Piter.TV