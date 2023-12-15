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Объем заявленных инвестиций в ОЭЗ "Санкт-Петербург" достиг 236 млрд рублей
Сегодня, 15:59
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Объем заявленных инвестиций в ОЭЗ "Санкт-Петербург" достиг 236 млрд рублей

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Положительная динамика объема инвестиций свидетельствует о том, что условия, созданные в ОЭЗ, способствуют реализации новых проектов и быстрому вводу в эксплуатацию производственных мощностей.

Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Санкт-Петербург" заявили об инвестициях на общую сумму 236 миллиардов рублей, из которых уже вложено 115 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба городской ОЭЗ.

Положительная динамика объема инвестиций свидетельствует о том, что условия, созданные в ОЭЗ, способствуют реализации новых проектов и быстрому вводу в эксплуатацию производственных мощностей.

Особая экономическая зона расположена на четырёх площадках: "Нойдорф", "Новоорловская", "Парнас" и "Шушары". В настоящее время в ней работают 73 компании-резидента, совокупная выручка которых составляет 448,5 миллиарда рублей.

Ранее мы сообщили о том, что в три проекта в ОЭЗ "Санкт-Петербург" инвестируют 24 млрд рублей.

Фото: spbsez.ru

Теги: оэз, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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