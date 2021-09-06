За 11 месяцев объем промышленного производства в Петербурге увеличился на 12,7%

В частности, на обрабатывающих предприятиях прирост составил 14,5%.

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков представил отчет о достижениях города в промышленной отрасли. Согласно информации в его Telegram-канале, статистика последних лет демонстрирует стабильный подъем в промышленном секторе. Эти данные приводит spb.aif.ru.

Поляков подчеркнул значимость промышленности для городской экономики, отметив, что она приносит около 48% дохода в городской бюджет. Кроме того, вице-губернатор сообщил, что за первые 11 месяцев 2024 года общий объем промышленного производства увеличился на 12,7% по сравнению с предыдущим годом. В частности, на обрабатывающих предприятиях прирост составил 14,5%.

Также было отмечено значительное увеличение объемов производства в таких отраслях, как производство автомобилей (рост в 3,9 раза), компьютеров, электроники и оптической продукции (в 1,6 раза), а также прочего транспортного оборудования и машин (соответственно на 130% и 103,8%).

Ранее мы сообщили о том, что итоги реализации нацпроекта "Образование" подведены в Петербурге.

Фото: Piter.TV