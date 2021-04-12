Итоги реализации нацпроекта "Образование" подведены в Петербурге

На повестке дня были рассмотрены достижения шести региональных проектов, реализуемых в рамках национального проекта "Образование": "Современная школа", "Успех каждого ребёнка", "Цифровая образовательная среда", "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации", "Социальная активность" и "Молодёжь России".

Под председательством вице-губернатора Ирины Потехиной прошло заключительное заседание Проектного комитета по направлению "Образование" за 2024 год, сообщает пресс-служба Смольного.

На повестке дня были рассмотрены достижения шести региональных проектов, реализуемых в рамках национального проекта "Образование": "Современная школа", "Успех каждого ребёнка", "Цифровая образовательная среда", "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации", "Социальная активность" и "Молодёжь России". В текущем году на выполнение этих проектов было направлено 3,2 миллиарда рублей из городского бюджета и 2,6 миллиарда рублей из федерального бюджета.

В ходе выполнения проекта "Современная школа" в течение года было возведено 16 новых учебных заведений, 14 из которых профинансировано за счёт федеральных средств. За последние три года в городе открылось 28 современных школ, полностью укомплектованных всем необходимым оборудованием для качественного образовательного процесса. Каждая из них оснащена двумя бассейнами, актовыми и спортивными залами, библиотеками с медиатеками и специализированными кабинетами с новейшими лабораториями.

В 2024 году на базе трёх школ были организованы детские технопарки "Кванториум", на их техническое обеспечение выделен 31,5 миллиона рублей. Материально-техническая база 14 школ с адаптированными учебными программами была модернизирована. Благодаря проекту "Успех каждого ребёнка" свыше 95% детей в возрасте от 5 до 18 лет получили возможность дополнительного образования.

В рамках проекта "Цифровая образовательная среда" в 2024 году для 140 образовательных учреждений было приобретено цифровое оборудование на общую сумму 429 миллионов рублей. Также открылся один Центр цифрового образования детей "IT-куб" и десять центров "ИнфинITи".

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Фото: Piter.TV