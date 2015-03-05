В четверг, 7 сентября, в Смольном обсудили стратегию лекарственной безопасности. Стало известно, что за первое полугодие объем производимых лекарств увеличился на 7,4% в Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.
Фармацевтический кластер в Санкт-Петербурге демонстрирует позитивную динамику в развитии. Модернизируется оборудование, совершенствуются технологии, наращивается кадровый и научно-исследовательский потенциал лабораторий и центров.
Олег Эргашев, вице-губернатор Петербурга
В фармацевтическом кластере Северной столицы работают 24 предприятия. В них созданы благоприятные условия для разработки и производства инновационной продукции.
Ранее мы сообщали о том, что в 2023 году более 30 петербуржцев вернули свои права на получение лекарств.
Фото: Pxhere
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