Майя Санду назвала условие для вхождения Кишинева в состав Румынии.

Объединение Молдавии и Румынии возможно при согласии большинства молдаван. Такое заявление в эфире местного телеканала ProTV сделала глава государства Майя Санду. Она напомнила, что этого решения от Кишинева добивается Бухарест. Политик призвала СМИ наблюдать, как дальше будут развиваться события.

Есть много людей, которые поддерживают эту идею, но есть и другая часть общества, которая напугана идеей объединения. Такой большой проект может быть реализован только при поддержке подавляющего большинства в обществе. Майя Санду, президент Молдавии

Напомним, что Молдавия и Румыния реализуют политику по сближению стран в вопросах гуманитарной, энергетической и других сферах. Вхождение Молдавии в состав Румынии поддерживают на данный момент 20-40 процентов населения.

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