К концу 2021 года в обход Красного Села построят путепровод

Заявки на участие в аукционе принимают до 19 марта.

СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства" начала аукцион в рамках третьего этапа строительства обхода Красного Села. Предлагается провести путепровод на пересечении с улицей Свободы. Начальная цена контракта – 677,6 миллиона рублей. Об этом стало известно благодаря данным, размещенным на сайте госзакупок.

Подрядчик до 20 ноября 2021 года должно переустроить инженерные сети, построить путепровод с подходами к нему и четырьмя полосами движения. Заявки на участие в аукционе закончат принимать 19 марта, итоги огласят через 10 дней, 29 марта.

Ранее на Piter.TV: Подземный переход через ж/д пути на Туристской появится не раньше 2022 года.

Фото: Piter.TV