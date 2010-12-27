В подвале на Ленинском проспекте нашли объеденный животными труп

Личность и возраст погибшего не удалось установить.

В подвале дома №134 по Ленинскому проспекту нашли труп мужчины, объеденный животными. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Труп был найден в понедельник, 19 марта. Признаков насильственной смерти не обнаружили. Личность человека и его возраст установить не удалось из-за того, что тело объели животные.

Труп направлен в морг для установления точной причины смерти.

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Фото: Piter.TV​​​​​​​