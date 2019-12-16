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ОСК вернется в Петербург вне зависимости от эпидемии
Сегодня, 19:24
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smirenny

ОСК вернется в Петербург вне зависимости от эпидемии

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По словам Полтавченко, в портфеле корпорации контракты на сумму свыше 320 миллиардов рублей.

Председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации Георгий Полтавченко рассказал "Фонтанке", что ОСК переедет в Петербург вне зависимости от того, какая будет экономическая и эпидемическая ситуация.

Головной офис корпорации будет на Васильевском острове. Полтавченко уточнил, что в портфеле корпорации контракты на сумму свыше 320 миллиардов рублей. Он также поделился, что на первое судно гражданского речного круизного флота – "Мустай Карим" – найден заказчик, в этом году судно начнет навигацию по рекам страны.

Напомним, что в феврале Кибитов рассказал о переезде ОСК в Петербург.

Ранее мы писали, что ОСК расторгла контракт по модернизации "Адмирала Кузнецова".

Фото:пресс-служба ОСК

Теги: георгий полтавченко оск, оск, полтавченко
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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