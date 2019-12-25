Кибитов рассказал о переезде ОСК в Петербург

В четверг, 13 февраля, стало известно о том, что председателя совета директоров ОСК Андрей Кибитов рассказал о причинах переезда ОСК в Петербург. Об этом сообщает "Петербургский дневник".
Как оказалось, переезд в Петербург позволит снизить расходы на аренду, помимо этого город привлек компанию расположением. ОСК уже подписало всю необходимую для переезда документацию.
Ранее стало известно о том, что переезд подразделений ОСК из Москвы в Петербург обойдется в 1,4 млрд рублей.
Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы назвали самые привлекательные города Финляндии для путешествий.
Фото:пресс-служба ОСК
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