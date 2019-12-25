Кибитов рассказал о переезде ОСК в Петербург

Как оказалось, переезд в Петербург позволит снизить расходы на аренду, помимо этого город привлек компанию расположением.

В четверг, 13 февраля, стало известно о том, что председателя совета директоров ОСК Андрей Кибитов рассказал о причинах переезда ОСК в Петербург. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Как оказалось, переезд в Петербург позволит снизить расходы на аренду, помимо этого город привлек компанию расположением. ОСК уже подписало всю необходимую для переезда документацию.

Ранее стало известно о том, что переезд подразделений ОСК из Москвы в Петербург обойдется в 1,4 млрд рублей.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы назвали самые привлекательные города Финляндии для путешествий.

Фото:пресс-служба ОСК