ООН заявила о работе над началом движения заблокированных судов с российскими удобрениями

Стефан Дюжаррик оценил перспективы продления черноморской инициативы.

Всемирная организация работает над тем, чтобы заблокированные в портах корабли с российскими удобрениями начали движение в нуждающиеся страны мира. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире в Нью-Йорке сделал официальный представитель генерального секретаря Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Эксперт подчеркнул, что призывает все косвенно или прямо вовлеченные стороны черноморской инициативы прямо придерживаться условий пакетного соглашения и взятых международных обязательств.

Есть ряд российских судов с удобрениями, и мы работаем над тем, чтобы они <...> отправились в наиболее нуждающиеся страны...Очевидно, что если инициатива не будет продолжена, <...> это негативно отразится на мировой продовольственной безопасности и ценах. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

ООН намерена преодолеть сложности и добиться прогресса в агроэкспорте из России.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций