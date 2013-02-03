  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
ООН не определила дату и место встречи с представителями РФ и Украины
Сегодня, 7:17
63
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

ООН не определила дату и место встречи с представителями РФ и Украины

0 0

Стефан Дюжаррик сообщил о подходе Гутерриша к проблеме.

ООН не определила дату и место встречи с представителями РФ и Украины. Соответствующее заявление сделал перед журналистами на брифинге официальный представитель генерального секретаря Всемирной организации Стефан Дюжаррик. Он пояснил, что говорит об урегулировании проблемы с продовольственной безопасностью.

Нет. Существует много "если", как только это подтвердится, мы подтвердим. Общий подход к этой инициативе…. состоит в том, чтобы подтвердить вещи, когда они будут согласованы.

Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Представитель организации отказался комментировать прессе информацию о том, возможно ли личное участие Гутерриша на мероприятии, в случае созыва такой встречи между Россией, ООН и Украиной.

Гутерреш выступил за скорейший обмен пленных с "Азовстали".

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

Теги: оон, продовольственный кризис, стефан дюжаррик
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии