Стефан Дюжаррик сообщил о подходе Гутерриша к проблеме.

ООН не определила дату и место встречи с представителями РФ и Украины. Соответствующее заявление сделал перед журналистами на брифинге официальный представитель генерального секретаря Всемирной организации Стефан Дюжаррик. Он пояснил, что говорит об урегулировании проблемы с продовольственной безопасностью.

Нет. Существует много "если", как только это подтвердится, мы подтвердим. Общий подход к этой инициативе…. состоит в том, чтобы подтвердить вещи, когда они будут согласованы. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Представитель организации отказался комментировать прессе информацию о том, возможно ли личное участие Гутерриша на мероприятии, в случае созыва такой встречи между Россией, ООН и Украиной.

Гутерреш выступил за скорейший обмен пленных с "Азовстали".

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций