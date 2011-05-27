Резиденты ОЭЗ вложили в проекты почти 7,5 млрд рублей инвестиций

На данный момент на территории ОЭЗ функционирует 71 организация.

За первые 6 месяцев 2023 года резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) Петербурга вложили в свои проекты почти 7,5 млрд рублей инвестиций, что на 50%, чем за аналогичный период 2022-ого. Об этом сообщила пресс-служба ОЭЗ.

По словам губернатора Северной столицы Александра Беглова, созданная городом инфраструктура мотивирует инвесторов к развитию производств и внедрению технологических разработок.

Кроме того, проекты Особой экономической зоны приносят пользу самим горожанам, стимулируя рост количества высокотехнологичных рабочих мест с высоким уровнем заработка. На данный момент на территории ОЭЗ функционирует 71 организация.

Ранее мы сообщили о том, что территории вокруг завода Toyota в Петербурге могут включить в состав ОЭЗ.

Фото: АО "Особая экономическая зона "Санкт-Петербург"