Мобильную бригаду для обслуживания экотроп создадут в Ленобласти

Специалисты будут регулярно обновлять разметки на маршрутах и восстанавливать инфраструктурные элементы в случае, если они разрушатся или подвергнутся вандализму.

В Ленинградской области готовятся сформировать специальную бригаду по обслуживания туристических экотроп. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Специалисты будут регулярно обновлять разметки на маршрутах и восстанавливать инфраструктурные элементы в случае, если они разрушатся или подвергнутся вандализму.

В 2023 году число экотроп в Ленобласти вырастет с 40 до 47. В частности, будет проложен велосипедный маршрут от "Орехово к Ладоге". В следующем году туристические маршруты создадут на территории природного парка "Токсовский", заказника "Кургальский", природных памятников "Бухта Желтая" и "Саблинский".

Ранее мы сообщили о том, что спасатели Ленобласти нашли заблудившегося в лесу мужчину.

Фото: Правительство Ленобласти