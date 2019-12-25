ОБСЕ заявила об активизации обстрелов у линии соприкосновения в Донбассе

В мониторинговой комиссии рассказали о статистике по обстрелам в регионе конфликта.

Мониторинговая комиссия ОБСЕ заявила об активизации обстрелов у линии соприкосновения на Донбассе.По информации от специалистов, в последние недели в регионе фиксируется всплеск огневой мощи вдоль всей линии соприкосновения. Такая статистика предоставлена за период с 22 марта по 4 апреля.

СММ зафиксировала 3 922 нарушения режима прекращения огня по сравнению с 1 260 за предыдущий двухнедельный период. Уровень насилия был особенно высок 2 и 3 апреля, когда Миссия зафиксировала 1 170 и 1 355 нарушений режима прекращения огня соответственно. пресс-служба ОБСЕ

Эксперты уточнили, что накаление обстановки на Донбассе происходит после периода по согласованию мер усиления режима прекращения стрельбы, который вступил в законную силу 27 июня 2020 года. С 1 января по 26 июля прошлого года комиссия выявила от 411 до 752 нарушений режима прекращения огня в месяц, а с 27 июля 2020 по 32 марта 2021 года - от 20 до 107 эпизодов.

Напомним, что постоянный совет ОБСЕ продлил мандат Специальной мониторинговой миссии организации в Киеве до 31 марта 2022 года.

ЛНР заявила об отказе Киева рассматривать план по урегулированию.

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