ОАК будет производить ежегодно по 36 самолетов МС-21

Юрий Слюсарь оценил создание российского гражданского самолета.

Объединенная авиастроительная корпорация будет ежегодно производить по 36 гражданских самолетов МС-21 к 2025 году. Такими данными с российским президентом Владимиром Путиным поделился генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь. Он встретился с главой государства в Кремле.

У нас сейчас одна из основных задач, это и технологическая задача, - доведение уровня производства к 2025 году до 36 самолетов, а дальше, за два года, мы должны выйти на уровень 72 машины. Юрий Слюсарь, глава ОАК

Напомним, что новый отечественный самолет МС-21 уже успел совершить более 500 испытательных полетов. В ОАК заметили, что борт обладает современным крылом из композиционных материалов. Недавно этот элемент прошел одно из ключевых испытаний. Вместимость внутреннего рынка узкофюзеляжных магистральных самолетов в ближайшие девять лет составит около 600 самолетов ежегодно. В ОАК рассчитывают занять значительную часть этого рынка.

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Фото: Kremlin.ru

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