В 2023 году выйдет DLC к игре.

Компания Nvidia показала работу Overdrive Mode в Cyberpunk 2077 для полной трассировки лучей. Ознакомиться с переработанной версией картинки можно в опубликованном в социальных сетях ролике. Авторы отметили такие особенности проекта как реалистичное непрямое освещение, окклюзию, физически правильные тени. Также игра будет запускаться при разрешении 4К с видеокартой GeForce RTX 4090, процессором Intel i9 12900K и 32 Гб оперативной памяти.

На виртуальной конференции GDC 2023 создатели CD Projekt RED совместно с NVIDIA анонсировали игрокам улучшенную версию рейтрейсинга для Cyberpunk 2077 под названием Overdrive Mode. Поддержка новой функции появится в игре с 11 апреля. опубликованном в социальных сетях ролике можно увидеть качество переработанных теней, освещения и отражений. Дополнительно в 2023 году должен состояться официальный релиз масштабного дополнения Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Он выйдет как на персональных компьютерах, так и консолях PS5 и Xbox Series. Подробности об этом DLC появятся в июне. Разработчики опровергли слухи о том, чт в проекте появится функционирующее метро.

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Фото и видео: YouTube / NVIDIA GeForce