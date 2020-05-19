Нурмагомедов остался во главе рейтинга UFC по версии ESPN

Временный чемпион мира в легком весе Джастин Гэтжи вошел в топ-10.

Телеканал ESPN опубликовал на официальном сайте новый рейтинг лучших бойцов UFC. Несмотря на некоторые изменения в топ-10, тройка лидеров осталась без изменений.

Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов остался во главе рейтинга. Второе место занял обладатель пояса в полутяжелом весе Джон Джонс. Тройку лидеров замкнул лучший боец в легчайшем весе Генри Сехудо.

Отметим, что победитель турнира UFC 249 Джастин Гэтжи занял десятое место.

Напомним, в ночь с 9 на 10 мая в Джексонвилле прошел турнир UFC 249. Главным событием ивента стал поединок между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи за титул временного чемпиона мира в легком весе. Гэтжи выиграл техническим нокаутом в пятом раунде боя.

Ранее Хабиб Нурмагомедов обратился к жителям Дагестана с призывом объединиться в борьбе с коронавирусом.

Видео: YouTube / UFC - Ultimate Fighting Championship , MMAWeekly.com , ESPN