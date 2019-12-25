  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Нурмагомедов опубликовал новое фото с тренировки
Сегодня, 16:27
72
d_s_sarkisov

Нурмагомедов опубликовал новое фото с тренировки

0 0

Он продолжает готовиться к поединку с Джастином Гэтжи.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своем Instagram-аккаунте новый пост, в котором рассказал о тренировочном процессе во время эпидемии коронавируса.

Будь готов!

Хабиб Нурмагомедов, боец UFC

Напомним, в ночь с 9 на 10 мая в Джексонвилле прошел турнир UFC 249. Главным событием ивента стал поединок между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи за титул временного чемпиона мира в легком весе. Гэтжи выиграл техническим нокаутом в пятом раунде боя. Обладателем полноценного титула в легком весе является Хабиб Нурмагомедов.

Ранее Гэтжи рассказал, как будет действовать в бою с Нурмагомедовым

Теги: ufc, хабиб нурмагомедов
Категории: Лента новостей, Спорт,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии