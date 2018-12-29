В сети появилась 16-я серия "Возвращения в Простоквашино"

По сюжету герои мультсериала находят возле дома ценный артефакт.

В сети появился новый эпизод мультсериала "Возвращение в Простоквашино". 16-я серия под названием "Мамонт в Простоквашино" появилась на официальном YouTube-канале "Союзмультфильма".

По сюжету герои мультфильма находят возле дома ценный артефакт. Во время раскопок Шарику попадается в руки нечто похожее на корень. Однако вскоре выясняется, что это бивень. Археологическая ценность становится новым объектом для споров архе-блогера Шарика и представителя молочного бизнеса Матроскина. Дядя Федор и вовсе готов направить экспонат в город в качестве подарка возлюбленной девочке Оле. Кому достанется находка, кто и зачем оставил бивень в Простоквашино, станет известно в 16-й серии мультфильма.

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Видео: YouTube / Союзмультфильм