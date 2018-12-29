  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:02
502
Alena_Zinovieva
Код вставки плеера

В сети появилась 16-я серия "Возвращения в Простоквашино"

0 0

По сюжету герои мультсериала находят возле дома ценный артефакт.

В сети появился новый эпизод мультсериала "Возвращение в Простоквашино". 16-я серия под названием "Мамонт в Простоквашино" появилась на официальном YouTube-канале "Союзмультфильма".

По сюжету герои мультфильма находят возле дома ценный артефакт. Во время раскопок Шарику попадается в руки нечто похожее на корень. Однако вскоре выясняется, что это бивень. Археологическая ценность становится новым объектом для споров архе-блогера Шарика и представителя молочного бизнеса Матроскина. Дядя Федор и вовсе готов направить экспонат в город в качестве подарка возлюбленной девочке Оле. Кому достанется находка, кто и зачем оставил бивень в Простоквашино, станет известно в 16-й серии мультфильма.

Ранее россияне назвали свои самые любимые мультфильмы.

Видео: YouTube / Союзмультфильм

Теги: возвращение в простоквашино, кот матроскин, пес шарик
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

Обсуждение ( 1 )

Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 11:41

Хватит снимать хрень.Оставте оригинал.

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии