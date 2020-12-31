Вина Евгения Петрова в убийстве 16-летней девушки была доказана.

Новоуральскому потрошителю дали еще один срок за убийство и изнасилование девушки. Об этом рассказали журналисты телеканала "360" со ссылкой на следователей. По данным СМИ, Евгений Петров ранее был приговорен к пожизненному заключению. Сейчас обвинение смогло доказать его вину в сексуальном насилии над 16-летней пострадавшей. Преступление было совершено в 2001 году в Башкирии. Несовершеннолетняя стала 11 жертвой маньяка. Погибшую нашли в Дуванском районе 7 сентября 2001 года в лесополосе.

Следствие полагает, что 12 мая 2001 года Евгений Петров предложил подвезти девушку, которая ждала автобус около местного автовокзала. Мужчина завез жертву в лес. Он угрожал ей ножом, после чего изнасиловал и задушил. Тело подозреваемый спрятал в лесу, привязав к автомобилю буксировочным тросом.

Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы, назначив, с учетом ранее вынесенного приговора, окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. пресс-служба СК РФ

Известно, что фигурант дела обжаловал постановление. В результате срок заключения был снижен до 11 лет и 10 месяцев. Напомним, что Евгений Петров нападал на молодых девушек. Младшей из жертв было 12 лет, а старшей - 17. Он признался, что караулил жертв, а затем блокировал выходы. Пострадавших он насиловал, убивал при помощи ножа, затем сжигал трупы. Одна из жертв сумела отбиться и убежать, а вторая — притворилась мертвой. Позже они опознали злоумышленника.

После интервью Собчак "скопинскому маньяку" запретили общаться со СМИ.

Фото: Piter.tv