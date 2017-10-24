Видео из Киева: Полиция взяла штурмом забаррикадировавшихся в зале суда националистов

Группа радикалов вечером 23 октября забаррикадировалась в зале Святошинского районного суда в Киеве, требуя освободить лидера ОУН( запрещенной в России экстремистской организации) Коханивского.

Лидер ОУН (запрещенной в России экстремистской организации) Николай Коханивский был задержан в субботу по подозрению в хулиганстве. Он был задержан после конфликта с мужчиной с применением оружия.. Сегодня утром, 24 октября, должен был решаться вопрос об избрании меры пресечения Коханивскому.

Накануне вечером, 23 октября, группа активистов забаррикадировалась в зале суда, требуя освободить Коханивского, так как суд был перенесен на 9 часов утра 24 октября, а адвокаты заявили, что срок предварительного задержания истек. Ранним утром 24 октября полиция взяла штурмом зал суда с применением шумовых гранат и слезоточивого газа. Радикалы дали отпор, используя мебель и другие предметы.

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