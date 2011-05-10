В Париже радикалы из black bloc начали бить витрины кафе и поджигать баки

Правоохранителям пришлось использовать слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих.

В Париже радикалы из движения black bloc начали бить витрины кафе и поджигать баки. Об этом сообщает "РИА Новости".

После оглашения первых результатов парламентских выборов, которые проходят во Франции, вечером 30 июня в городе начались манифестации. К месту проведения акции были стянуты полицейские.

Несколько часов демонстрация проходила мирно, пока к ней не присоединилось движение black bloc. Члены движения жгли файеры и запускали фейерверки, аа позднее начали бить витрины ближайших кафе и поджигать мусорные баки. Правоохранителям пришлось использовать слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих.

Ранее Песков назвал преждевременными рассуждения о возможности отставки Макрона.

Видео: Telegram / РИА Новости