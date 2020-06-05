Новосибирск затопило кипятком во время ливня

Коммунальная авария произошла во время сильного дождя.

Российский город затопило кипятком во время ливня. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях. Ролик с неприятным происшествием опубликован в паблике "Инцидент Новосибирск". По данным жителей города, во время сильного дождя из-под асфальта стала пробиваться горячая вода.

Кипяток хлынул на пересечении улиц Котовского и Пархоменко. В настоящее время представители коммунальных служб занимаются ликвидацией последствий аварии. Горожане заявили, что рабочие положили на землю бетонные блоки, чтобы пешеходы смогли передвигаться по территории.

А вода все туда льется и дальше вниз. Было несколько спусков на нижние улицы, по любому вода и туда зальется сейчас автор видео Алена, жительница Новосибирска

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Видео: Вконтакте / Инцидент Новосибирск